Cárcel para alias ‘El Santa’ en Cartagena por su aparente participación en la muerte de un hombre
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 1 de noviembre en el barrio Policarpa
Por solicitud de una fiscalde la Unidad de ReacciónInmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Santander Pájaro Camargo, alias El Santa, presuntamente implicado en un asesinato ocurrido en Cartagena.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado1 de noviembre en el barrio Policarpa a donde habría llegado el ahora procesado en compañía de otras dos personas, al parecer, para identificar a dos hombres que se encontraban en vía pública.
Tiempo después las personas que habrían sido señaladas por El Santa fueron atacados a disparos. En los hechos falleció un hombre de 21 años, y resultó herido otro de 22. Este último aún se encuentra en recuperación en un centro asistencial.
Uniformados de la PolicíaNacional quienes estabancerca al lugar capturaron a Pájaro Camargo mientras huía en una moto por el barrio Puerta de Hierro.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado como posible responsable de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.