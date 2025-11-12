Capturan a cuatro presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’ por extorsiones en el sur de Bolívar

Cartagena

En una operación coordinada entre el GAULA Bolívar, inteligencia policial y el GAULA Militar, la Policía Nacional logró un nuevo golpe contra las estructuras del ‘Clan del Golfo’, con la captura de cuatro personas señaladas de integrar la subestructura Uldar Cardona Rueda, dedicada a la extorsión en el sur del departamento de Bolívar.

Los operativos, desarrollados de manera simultánea en la ciudad de Bogotá y en los municipios de Mompox (Bolívar), Granada (Meta) y Nechí (Antioquia), se realizaron en el marco de la operación Agamenón, estrategia nacional que busca desmantelar las redes financieras y logísticas de esa organización criminal.

Entre los capturados figura alias ‘El Cura’, quien cumplía el rol de dinamizador de extorsiones en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Este individuo sería uno de los encargados de coordinar los cobros ilegales a empresarios, comerciantes y empresas de servicios públicos en la región.

De acuerdo con información de inteligencia, la subestructura Uldar Cardona Rueda, del ‘Clan del Golfo’, obtenía un recaudo mensual cercano a los 120 millones de pesos producto de las extorsiones. Las cuotas impuestas a las víctimas oscilaban entre $10.000 y $1.000.000, dependiendo del tipo de actividad económica que desarrollaran.

El trabajo articulado entre los grupos GAULA sigue dando resultados contundentes contra las estructuras del ‘Clan del Golfo’. Con estas capturas se logra debilitar su capacidad de intimidación y financiación.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado. En las próximas horas, un juez de la República definirá su situación judicial.

“Seguiremos dando estos golpes a las estructuras criminales que afectan a los comerciantes y ganaderos de este municipio con el cobro absurdo de extorsiones, afectando a personas inocentes que solo trabajan dignamente para su sustento diario y el de sus familias. No bajamos la guardia y seguiremos contrarrestando este y todo tipo de delitos que afecten la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.