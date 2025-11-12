Canal del Dique: alcalde de Cartagena propone dos alternativas para salvar el megaproyecto

Cartagena

En Cartagena hay malestar por el aplazamiento del Gobierno Nacional de los recursos destinados a la fase de preconstrucción del proyecto del Canal del Dique, situación que puede derivar a una terminación anticipada al contrato de concesión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde Dumek Turbay mostró su rechazo y pidió explicaciones de lo sucedido a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte.

“Un megaproyecto de importancia estratégica para la Región y que está en ejecución, no puede frenarse a capricho. La suspensión del mismo, por su naturaleza y en la etapa que va, aumentaría los costos considerablemente. Desde Cartagena le pedimos por favor a la @ANI_Colombia y @MinTransporteCo que expliquen los motivo por los cuales se aplaza el giro de los recursos, a un proyecto de desarrollo y restauración ambiental que impacta a 1.5 habitantes y que regenera los ecosistemas mixtos de Sucre, Bolívar y Atlántico”, expresó Turbay.

El mandatario propuso dos alternativas para salvar el megaproyecto. La primera es el diseño de un nuevo esquema financiero para blindar el proyecto y la segunda es priorizar recursos para terminar la fase en curso, trascendental para su avance.

Cabe recordar que los principales beneficios del proyecto del Canal del Dique para Cartagena son que evitará que los sedimentos lleguen a la bahía, protegiendo el canal de acceso al puerto y asegurando su operatividad. Además, se recuperarán los ecosistemas degradados, protegiendo las Islas del Rosario.