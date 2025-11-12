Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, plantea dudas sobre bienes de Armando Benedetti

El exsecretario de transparencia de la presidencia, Camilo Enciso, en entrevista con 6AM de Caracol Radio habló del caso del allanamiento a la casa del ministro Armando Benedetti que tenía que ver con algunas denuncias que él había hecho previamente.

Indicó que la Corte Suprema de Justicia está actuando con un impulso que no se le había visto en un buen tiempo, esta instancia está intentando encontrar evidencia que muestre actos de enriquecimiento ilícito, de los cuales se tiene sospecha hace mucho tiempo.

Relación entre Ricardo Leyva, Armando Benedetti y Alex Saab

“Una cosa es quién aparece en papeles como propietario de un activo y segundo quién es el propietario efectivo, quién es el que tiene el goce, el disfrute de una propiedad. Él (Benedetti) es dueño en papeles, en el folio de matrícula en una torre en el apartamento en el piso 27 de la torre Iluminata, un apartamento de más de 330 metros cuadrados que compró en más de 1.600 millones de pesos. Lo cierto acá es que Ricardo Leyva me dijo que él si había sido beneficiado de un leasing que tenía con Colpatria sobre ese activo y que él le había cedido el leasing a Armando Benedetti, lo cual quiere decir que Leyva probablemente había ido aportando a capital cientos de millones de pesos, pero cuando uno le pregunta al banco no dan explicación, ni Leyva ni Benedetti”, contó el exsecretario a Caracol Radio.

Sobre la casa en la que vive Armando Benedetti:

Es muy extraño que la casa en la que vive Armando Benedetti, la que fue allanada y en la que su esposa es quien está diciendo que esa casa era de Leyva, él (Leyva) es el representante legal de una empresa que se llama Ave Fénix Entreteinment, empresa a la cual RTVC el 23 de octubre le dio un contrato a dedo, sin licitación, por 8 mil millones de pesos, para organizar el concierto en el marco de la cumbre de la CELAC, que tuvo lugar hace un par de días.

“Ese contrato se firma el 23 de octubre, dos meses después de que Ricardo Leiva le cedió el contrato de leasing a Armando Benedetti sobre su propiedad en Lagos de Caujaral”.

La danza de las mansiones de Benedetti: @AABenedetti TAMBIÉN es dueño de un apartamento de más de 331 metros cuadrados en el Piso 27 del Edificio Illuminata, que compró según folio de matrícula por 1,860 millones. ¿Y ese apartamento cómo lo compró? ¿Quién vive ahí? pic.twitter.com/owwru8f5W8 — Camilo Enciso (@camiloencisov) November 12, 2025

La casa de Benedetti que fue objeto del allanamiento fue de Alex Saab. Hasta el año 2011 esa casa fue de Alex Saab y él aparece en el folio de matrícula entregándole la casa a Colpatria como resultado de una dación en pago por 2.100 millones de pesos. “Pero de todos modos uno se pregunta si no es más que una simple coincidencia el hecho de que tiempo después termine viviendo Armando Benedetti en esa casa”, comentó Camilo Enciso.

Fondo Nacional del Ahorro:

Sobre el FNA el exsecretario dijo: “uno no se explica cómo el Fondo Nacional del Ahorro financia la compra de este apartamento por parte de Benedetti, que ya desde 2021 tenía dos propiedades en procesos de extinción de dominio como resultado de las investigaciones de la justicia en su contra ¿Cómo es posible que el Fondo Nacional del Ahorro hubiese aprobado ese crédito? Yo no lo entiendo”.