Artistas colombianos harán el show de medio tiempo de los partidos de preparación de la “Sele”

El espectáculo protagonizado por DJ Pope, Heider González y La Guru desató una ola de emoción y aplausos al ritmo de los sonidos tropicales, urbanos y parranderos, se presentaron ante más de 25.000 asistentes, el halftime show del partido Colombia vs. Canadá en el Sports Illustrated Stadium y se convirtió en uno de los momentos memorables del encuentro, combinando música, cultura y orgullo nacional.

Gracias al éxito y la gran acogida del público, los tres artistas han sido confirmados para presentarse en los próximos compromisos de la Selección Colombia en Estados Unidos, primero el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Miami frente a Nueva Zelanda, y segundo el 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York frente a Australia. Estos partidos de preparación se realizan de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Estados Unidos • México • Canadá), que tendrá lugar entre junio y julio del próximo año.

Cortesía: DJ Pope, Heider González y La Guru Ampliar

DJ Pope, es un reconocido productor, DJ y empresario colombiano, fundador de la marca 574 y aliado DJ Oficial de J Balvin. Con más de dos décadas de trayectoria, ha sido pieza clave en la internacionalización del sonido urbano latino. Su propuesta combina innovación, identidad y energía, consolidándolo como uno de los grandes referentes del movimiento urbano en el mundo.

Heider González es un cantante, trovador y compositor; es considerado uno de los artistas parranderos y tropicales con mayor proyección internacional. Desde Medellín hasta Nueva York, ha llevado su propuesta musical a nuevos escenarios, destacándose por su energía, autenticidad y conexión con las raíces culturales de Colombia.

La Guru es una cantante y compositora colombiana que destaca por su estilo único, versátil y lleno de poder femenino. Su música fusiona el pop urbano con ritmos latinos, reflejando una energía vibrante y moderna que la ha posicionado como una de las nuevas voces con mayor proyección del país.

La producción del halftime estará a cargo de Yennifer Córdoba, directora de Factory Agency, y Daniel González, director de 4G Solutions, quienes unirán su experiencia y visión creativa para ofrecer un espectáculo de alto nivel que combine música, tecnología y cultura.