Arroceros del Huila, celebran prorroga que garantiza estabilidad en el precio del cereal

Neiva

En el centro del país, especialmente en el departamento del Huila, el cultivo de arroz es una actividad constante durante todo el año. A diferencia de otras regiones donde las siembras dependen de las lluvias, en el Huila se realiza gracias al sistema de riego por gravedad, lo que permite mantener una producción continua y garantizar el sustento económico de miles de familias campesinas.

Hasta el 30 de octubre de este año estuvo vigente la resolución 67522, expedida por el Gobierno Nacional, que fijaba precios de compra del arroz mediante un acuerdo entre la Federación de Arroceros, los industriales y algunos productores. Ante la preocupación por la posible caída de precios tras su vencimiento, el Ministerio de Comercio emitió la resolución 88766, que amplía la vigencia de la anterior hasta el 31 de enero de 2026, brindando estabilidad temporal al sector.

Según Alcy Cortes, arrocero del Huila, comentó que “con esta prórroga, el precio de la carga de arroz paddy verde en el Huila se mantiene en 182.000 pesos, aunque los agricultores consideran que no es el valor ideal. Actualmente, en el departamento se siembran de manera permanente unas 35.000 hectáreas, involucrando a cerca de 15.000 productores, la mayoría con predios de entre siete y diez hectáreas. Esta dinámica refleja la importancia económica y social del cultivo para la región.

No obstante, los arroceros del Huila manifiestan preocupación por el incumplimiento de varios compromisos del Gobierno Nacional, especialmente los relacionados con el control al contrabando. Según los productores, el ingreso ilegal de arroz continúa afectando el mercado interno y reduciendo la rentabilidad del producto nacional. El gremio insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para garantizar la sostenibilidad del cultivo en el país.