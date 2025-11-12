Alerta amarilla para la red hospitalaria en Cartagena y recomendaciones en salud / Europa Press News

Para la red hospitalaria se declaró alerta amarilla para responder oportunamente las situaciones en salud que ocurran en estos eventos.

¿Cómo se atendería una emergencia médica que se presente en una embarcación?

A través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, se dispondrá de lanchas ambulancias y ambulancias terrestres las cuales estarán ubicadas en Muelle de la Bodeguita, disponibles para brindar atención ante cualquier emergencia que surja en el evento náutico y brindar la atención necesaria y oportuna a los asistentes.

Desde el CRUED, se vigilará que las condiciones de salud estén en total funcionamiento con equipos de APH, médicos y psicólogos.