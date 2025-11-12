Aguas de Cartagena concluyó obras de reposición de redes en Calle Colombia de Olaya Herrera

Cartagena

Con el compromiso de optimizar los servicios de acueducto y alcantarillado y alineado con el programa de pavimentación del Distrito, Aguas de Cartagena finalizó con éxito el proyecto de reposición y extensión de redes en la calle Colombia del barrio Olaya Herrera, una obra que mejora el abastecimiento de agua potable y el sistema de alcantarillado beneficiando a cerca de 2,000 familias.

La iniciativa representó una inversión superior a los $500 millones, reafirmando el esfuerzo de la empresa por fortalecer la infraestructura de los servicios públicos en la ciudad.

El proyecto de acueducto contempló la renovación de más de mil metros de tubería en polietileno de alta densidad, lo cual permite reducir las fallas recurrentes en la red y optimizar la presión y la continuidad del servicio, mejorando los indicadores de eficiencia hidráulica al garantizar una distribución más estable en la zona.

Asimismo, en materia de alcantarillado se ejecutó la instalación de más de 150 metros lineales de red de alcantarillado sanitario en tubería de PVC, mediante la cual 100 familias fueron incorporadas formalmente al sistema sanitario de la ciudad, promoviendo mejores condiciones de salubridad y bienestar para las familias del sector.

Con estas obras, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la modernización y expansión de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, consolidando su propósito de transformar la calidad de vida de los cartageneros mediante un servicio eficiente, confiable y sostenible, que impulsa el desarrollo y bienestar de toda la comunidad.