Rescataron el cuerpo sin vida del joven que murió atrapado en una cascada del Tolima

Tolima

Tras casi 12 horas de arduas labores, en la noche del lunes 10 de noviembre rescataron el cadáver de Diego Javier Duarte, el joven ingeniero ambiental que murió mientras practicaba rápel en una cascada del municipio de Valle de San Juan, Tolima.

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, reveló que más de 40 personas participaron en la extracción del cuerpo, entre ellos bomberos, personal de la Cruz Roja, uniformados de la Policía Nacional y rescatistas particulares.

“Fue bastante difícil dadas las condiciones del terreno, ya que eran tres cascadas las que tocaba ascender con el cuerpo. El joven estaba al fondo de la tercera cascada, a más de 100 metros. Hacia las 9:00 de la noche fue entregado el cuerpo a la Policía Nacional en el sitio y fue trasladado hacia Rovira”, contó el mayor Vélez.

Asimismo, el director reveló la que sería la primera hipótesis sobre la muerte de Diego Javier Duarte, de 28 años. “Tenía una cinta plana y, de pronto, la fuerza de la corriente lo hizo enroscarse o dar vueltas, y esta cinta que tenía pudo causarle alguna dificultad para poder seguir descendiendo, y nuestros voluntarios pudieron ver que la tenía alrededor del cuello”, detalló Vélez.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, expresó su solidaridad con la familia del joven, quien también se destacaba por promover el turismo en su departamento. De hecho, al momento de su muerte se encontraba intentando promover la cascada ´Velo de la Novia´ como un nuevo destino turístico.

“Lamento enormemente el fallecimiento de Diego Javier Duarte, no solo un líder del sector del turismo, sino también un gran ser humano (…) A su familia, acompañarla con toda la fortaleza y la solidaridad por parte del gobierno departamental”, manifestó Castro.