¿Qué dicen autoridades de educación y salud luego de la muerte de una menor de edad en Armenia?

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de educación de la capital quindiana, Antonio José Vélez sobre la situación de salud mental en las instituciones educativas públicas en la ciudad luego de la muerte de una menor de 14 años de edad que al parecer tomo la decisión de acabar con su vida y que cursaba grado noveno en el colegio Teresita Montes

El funcionario indicó “como administración municipal y Secretaría de Educación hemos enviado un saludo de condolencia a toda su familia, a sus compañeros, compañeras, amigos, amigos, a toda la comunidad educativa de la institución educativa Teresita Montes. Y es un claro llamado a fortalecer o más todas las acciones de acompañamiento, todas las estrategias que venimos de manera concertada y articulada trabajando intersectorial e interinstitucionalmente.

Y agregó “que el acompañamiento se fortalezca para el próximo año en nuestras instituciones educativas con la vinculación de nuevos docentes orientadores que sin duda alguna se constituyen en uno de los roles más importantes hoy por hoy en el sector educativo por todos los planes que allí se establecen de acompañamiento psicosocial, de la implementación de la ley socioemocional, también de la reciente ley que nos habla sobre el abordaje de la salud mental desde aspectos pedagógicos”

Con el compromiso ineludible, como lo informamos en el último comité municipal de convivencia en la que todas las entidades allí vinculadas, Procuraduría, Defensoría, Personería y otras más estamos comprometidas, bienestar familiar, estamos comprometidas para fortalecer la presencia y las estrategias en nuestras instituciones educativas.

Hospital Mental de Filandia

El gerente del hospital Mental de Filandia, Juan Carlos Patiño indicó “Desde el Hospital Mental de Filandia venimos atendiendo la salud mental del departamento del Quindío y de los niños, niñas y adolescentes, desde el año inmediatamente anterior suscribimos un convenio, un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Salud departamental y el Hospital Mental para atender eh el servicio PIC que va dirigido a la salud mental de las diferentes instituciones educativas de 11 municipios, excepto el municipio de Armenia.

Hemos atendido padres de familia, hemos atendido docentes y, por supuesto, niños dándoles habilidades para la vida, dándoles a entender también en qué consisten los primeros auxilios psicológicos.

Psicoeducación

El gerente subrayó “aprovechamos la oportunidad para contarle al departamento del Quindío que vamos a hacer una gran atención a todos los padres de familia, una psicoeducación que va dirigido a bienestar familiar, padres de familia, niños, niñas y adolescentes de todas las instituciones educativas de todos los municipios del departamento de Quindío porque no podemos permitir que siga sucediendo estos hechos”

Aumento de atenciones en salud mental

Hemos podido identificar a través de la atención de nuestro psiquiatra infantil, que se ha incrementado la depresión, ha aumentado el bullying, cambios de comportamientos, déficit en atención, déficit cognitivo, también tener en cuenta el deterioro del tejido social del municipio de Armenia, el maltrato intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas, la llegada de muchos extranjeros, ha generado una destrucción, un deterioro del tejido social del departamento del Quindío que finalmente nos demuestra unos indicadores que afectan de manera contundente la salud mental de los niños, niños y adolescentes del departamento del Quindío.

En la psicoeducación que vamos a realizar desde el hospital mental de Filandia, dirigido, por supuesto, a las diferentes instituciones educativas, a los docentes, rectores, coordinadores académicos, por supuesto a los padres de familia y niños, niños adolescentes para que conozcan en qué momento se están cambiando los estados de ánimo de nuestros niños, también conocer los primeros auxilios psicológicos y fortalecer la atención primaria en salud mental.

Es importante que los padres de familia tengan una buena sintonía, un buen diálogo con los hijos que puedan conocer, que puedan escucharlos diariamente para que puedan entender y comprender cuando hay cambios en nuestros niños.