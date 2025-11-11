Pico y Placa en Pasto: Esta es la restricción vehicular para la semana del 10 al 16 de noviembre

Pasto - Nariño

La semana del lunes 10 al viernes 16 de noviembre de 2025 en la ciudad de San Juan de Pasto se mantiene la aplicación de la medida de restricción vehicular o “pico y placa”, con el que se busca reducir la congestión del tránsito en el perímetro urbano.

De acuerdo con el Decreto 0213 del 29 de septiembre de 2025, estos son los dígitos de placa que tendrán restricción cada día:

Lunes 10 de noviembre: placas 8 y 9.

Martes 11 de noviembre: placas 0 y 1.

Miércoles 12 de noviembre: placas 2 y 3.

Jueves 13 de noviembre: placas 4 y 5.

Viernes 14 de noviembre: placas 6 y 7.

La restricción aplica de lunes a viernes en el horario de 7:30 a.m. a 7:00 p.m., en todo el perímetro urbano de la ciudad, los días sábados, domingos y festivos no aplica la medida.

Excepciones

De esta medida estan exceptuados los vehículos que prestan servicios prioritarios o que tienen permisos especiales, tales como: automotores al servicio de emergencias, transporte escolar, vehículos eléctricos, híbridos y con funcionamiento a gas.

Las autoridades advierten que quien transite con un vehículo que se encuentre restringido en el día correspondiente incurre en una infracción al Código Nacional de Tránsito Terrestre. Según lo señalado, la multa es equivalente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV) y el vehículo quedará sujeto a inmovilización.