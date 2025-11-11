Organizaciones del Catatumbo denuncian exclusión en audiencia de la Corte Constitucional

Norte de Santander.

Hoy la Corte Constitucional realiza una audiencia pública para analizar la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, una región golpeada por la violencia, la pobreza y la falta de presencia institucional.

Sin embargo, algunas organizaciones sociales que históricamente han acompañado a las comunidades denunciaron que no fueron convocadas a este espacio.

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, aseguró en diálogo con Caracol Radio que ni su organización ni otras que trabajan en la defensa del Derecho Internacional Humanitario fueron invitadas a participar.

“No fuimos convocados a la audiencia que va a desarrollar la Corte Constitucional para revisar las acciones del gobierno nacional frente a la crisis humanitaria y el decreto de conmoción interior”, señaló.

Zafra explicó que esta audiencia es fundamental porque busca escuchar directamente a las comunidades afectadas por la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc, que dejó desplazamientos masivos.

Además, subrayó que es necesario que el alto tribunal tenga en cuenta un enfoque diferencial para mujeres y población LGBTIQ+, quienes -según dijo- han sido especialmente afectadas por las violencias del conflicto.

La defensora de derechos humanos también pidió a la Corte Constitucional que, si decide emitir órdenes al gobierno nacional, se prioricen medidas urgentes de atención a las víctimas de desplazamiento forzado que permanecen en Cúcuta y otros municipios.

“Es necesario pasar de la asistencia humanitaria a acciones coordinadas que garanticen la generación de ingresos y eviten que las víctimas caigan en escenarios de mendicidad o en manos del crimen organizado”, manifestó.

Finalmente, Zafra reiteró la necesidad de brindar protección inmediata a los líderes y lideresas sociales del Catatumbo, tras el reciente asesinato de un expresidente de Junta de Acción Comunal en Tibú.

“Los defensores de derechos humanos seguimos siendo blanco de amenazas, persecuciones y homicidios en esta región”, puntualizó.