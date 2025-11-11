Nuevos detalles de la investigación sobre el atentado fallido en el Batallón Bolívar de Tunja

Durante los allanamientos que hizo la Policía Nacional a una bodega y una vivienda en Tunja se encontró material probatorio del intento de atentado al Batallón Bolívar.

Tunja

Autoridades departamentales y locales llevaron a cabo este lunes un Consejo de Seguridad y Convivencia con el fin de planear y articular diferentes dispositivos en materia de orden público que garanticen la tranquilidad de los boyacenses. Por otro lado, se analizaron los avances en las investigaciones de los hechos ocurridos el sábado 8 de noviembre en el barrio Prados de Alcalá.

Se conocieron nuevos detalles de las investigaciones que vienen adelantando las autoridades, luego de los dos allanamientos que se hicieron a una vivienda ubicada cerca al Batallón Simón Bolívar y a una bodega al sur de la ciudad donde se encontró material probatorio.

“Los aspectos de avance de la investigación, en donde se han realizado más de 100 actividades judiciales, hemos recolectado un buen número de material probatorio, lo cual va en un avance muy importante para ver con el paradero de los que perpetraron este acto terrorista. Adicional a eso, también se realizaron dos allanamientos, en donde se recolectó algún material probatorio para dar resultados prontamente”, aseguró el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

En los dos allanamientos que se realizaron a una bodega ubicada en el sur de la ciudad y una vivienda cercana al Batallón Simón Bolívar, se encontraron materiales importantes.

“En la bodega se recolectaron algunos elementos materiales probatorios, algunas huellas, algunos elementos que utilizaron estos delincuentes para preparar este artefacto explosivo y llevar esta volqueta al sitio donde la ubicaron. Es una bodega cerrada donde no tenía ningún tipo de ventanal, ni de visual hacia ningún sector de las afueras de esta. La volqueta llegó el día 27 de octubre a Tunja, unos días antes se aportaron una cuota inicial de 30 millones de pesos en la ciudad de Duitama y posteriormente, el día 27 hicieron el traspaso en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo, y ese día, cargaron un viaje de arena en Sogamoso, la trajeron a la ciudad de Tunja la metieron en la bodega para adecuarla con estos explosivos. Por su parte en la vivienda se encontraron algunos materiales como cables, estopines y otros elementos como soldaduras, etcétera”, agregó Lemus.

Por último, el coronel Gustavo Lemus señaló que en los próximos días arribarán a la capital boyacense los uniformados que anunció el director general de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano.

“Son 30 uniformados y alrededor de cuatro oficiales, los cuales van a reforzar nuestro trabajo comunitario, pero también hay otros funcionarios que van a asignar a Inteligencia para fortalecer este grupo, que ha hecho un muy buen trabajo, pero con la venia de mi general se va a afianzar aún más”, dijo.

En el Consejo de Seguridad también se adelantaron algunas líneas de trabajo para las actividades de fin de año como el Aguinaldo Boyacense, las luces y las festividades de fin de año.