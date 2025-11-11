Neomundo presenta Mariposarte: el único mariposario dentro de un centro de convenciones en Colombia

Bucaramanga

Dentro de poco los bumangueses podrán visitar el mariposario “Mariposarte” ubicado en Neomundo, en este lugar se liberaron ejemplares de 19 especies de mariposas traídas desde distintos criaderos del país. El espacio contará con un concepto creativo, marcando la diferencia a nivel nacional por ser el único de este tipo dentro de un centro de convenciones.

En su primera fase, se creó un espacio vital para la exhibición y zoocría de mariposas, donde los visitantes podrán observar de cerca el ciclo de vida de estos insectos.

“Somos el único que tiene este escenario maravilloso. Es un escenario ambiental, es un escenario único por su esencia. Adicionalmente somos el único mariposario cerrado en el Oriente colombiano dentro de un centro de convenciones. Eso hace que Neomundo lleve la bandera en este tipo de escenarios. Adicionalmente a eso, tiene un concepto artístico que no tiene otro mariposario en Colombia, por eso su nombre es Mariposarte, y eso hace también que este espacio se convierta en un espacio diferenciador, pero adicionalmente es un espacio que va a atraer turistas a la región”. Explicó Tatiana Pardo, Gerente de Neomundo.

El mariposo también cuenta con un área de vuelo controlado con temperatura constante de 25°C y un techo en forma de cúpula de polisombra que permite el ingreso de luz natural, recreando así el hábitat natural de las mariposas.

Además, este espacio ya está adecuado para los procesos de alimentación de las larvas y para el recambio de plantas de la zona de vuelo, que luego se transformarán en mariposas y formarán parte de la exhibición.

A final de este año e inicio del 2026, las autoridades prevén que se habilite al público.