Más del 66 % de los tenderos en Antioquia son mujeres, según encuesta de Fenalco

El comercio de barrio en Antioquia sigue siendo un pilar de la economía local y un motor social para miles de hogares. Así lo confirma la más reciente encuesta realizada por Fenalco Antioquia a tenderos del departamento, cuyo análisis evidencia características socioeconómicas, retos y tendencias del sector.

De acuerdo con los resultados, el 66,75 % de las tiendas son lideradas por mujeres, consolidando a las tenderas como la fuerza principal detrás de estos negocios. La participación masculina se ubicó en el 33,25 %, lo que reafirma el protagonismo femenino en esta actividad económica tradicional.

El estudio también muestra que más del 60 % de los tenderos tiene 45 años o más, un reflejo de una población adulta que sostiene, en muchos casos, el sustento de su hogar a través de estas microempresas.

Por estrato socioeconómico, el 51,41 % pertenece al estrato 2, seguido por el 29,41 % en estrato 3 y el 16,37 % en estrato 1. Para la mayoría, la tienda es su principal fuente de ingresos: el 89,51 % depende económicamente del negocio. En cuanto a vivienda, el 49,87 % vive en arriendo, el 38,36 % en vivienda propia y el 11,76 % en vivienda familiar.

Preocupación por la baja cobertura pensional

Uno de los hallazgos más preocupantes del sondeo es que el 66,24 % de los tenderos no cotiza pensión, indicador que refleja una alta vulnerabilidad en materia de seguridad social. Para Fenalco, esto subraya la importancia de fortalecer los programas de educación financiera y los procesos de formalización en este sector.

“Más del 60 % de los tenderos son mayores de 45 años, lo que hace aún más urgente trabajar por su protección social”, explicó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria.

Entre el ‘fiado’ y la digitalización

A pesar de los avances tecnológicos, las prácticas tradicionales siguen vigentes: el 59,34 % aún permite fiar productos, una costumbre que continúa facilitando el abastecimiento en muchos barrios.

Al tiempo, la digitalización avanza: el 66,5 % acepta pagos digitales, principalmente mediante códigos QR y billeteras virtuales, mientras que un porcentaje menor utiliza datáfono.

Aumento en precios

El 88,5 % de los encuestados reporta incrementos en precios de productos básicos como arroz, azúcar, aceite y harina, además de bebidas, dulces y snacks. Frente al comportamiento de ventas, el 59,08 % afirma que se han mantenido estables, el 23,53 % indica que han disminuido y solo el 17,39 % reporta crecimiento.

La encuesta confirma que, pese a los desafíos económicos, el comercio de barrio se mantiene como un canal esencial para el abastecimiento de los hogares.