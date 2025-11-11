Mal clima retrasa llegada de SIJIN al sitio del siniestro de avioneta de la Registraduría en Vaupés

Colombia

Desde el aeropuerto de Mitú, las autoridades del Vaupés permanecen a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren para poder iniciar el traslado de los cuerpos del siniestro de una avioneta con funcionarios de la Registraduría ocurrido el 10 de noviembre en la comunidad de Bocoa.

La secretaria de Gobierno departamental, Tatiana Morales, informó que las operaciones aéreas de transporte de los funcionarios de la SIJIN hacia la zona del siniestro están sujetas a la visibilidad y las condiciones del clima, que por ahora impiden el despegue de la aeronave desde Mitú.

La empresa Native Air, por su parte, informó que en coordinación con los organismos de socorro y las autoridades locales, ha dispuesto sus aeronaves y ha gestionado el envío de un helicóptero que llegará a Mitú tan pronto el clima lo permita, con el propósito de garantizar el traslado de los cuerpos y apoyar las labores de búsqueda y recuperación.

La Gobernación del Vaupés informó que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, no ha sido posible realizar el traslado del personal de la SIJIN hacia la comunidad de Bocoa, donde se desarrollan labores de apoyo tras el accidente en el cual viajaban funcionarios de la…

Falta de combustible en Vaupés

Por otro lado, Morales informó que el departamento enfrenta actualmente un desabastecimiento total de combustible tipo AVE gas, situación que dificulta las operaciones aéreas.

Sin embargo, habló de forma positiva del compromiso de Native Air, empresa que ha dispuesto sus recursos operativos para mantener el apoyo logístico necesario.

La Gobernación del Vaupés expresó también su solidaridad con las familias afectadas y reafirmó su compromiso institucional para esclarecer los hechos y acompañar a la comunidad en este momento.

Por su parte, el Hospital San Antonio de Mitú dispuso una unidad móvil con personal médico y psicosocialpara brindar atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas.