Lionel Messi sigue ilusionando a los hinchas Culés: “Extrañamos mucho Barcelona”

Lionel Messi, el exdelantero del Barcelona confirmó en una entrevista al diario Sport, que tanto él como su familia extrañan la capital catalana y aseguró que su deseo es regresar algún día y volver a vivir en su casa de Castelldefels.

“Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, afirmó el argentino.

Y es que el capitán de la Selección Argentina, sigue recordando con mucha nostalgia su etapa por el Barcelona: “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más”.

Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…

De su etapa en el Barça se queda sobre todo con el cariño de la afición, que aún siente cuatro años y medio después de que tuviera que decir adiós. “Es espectacular. Cuando me llegan las cosas de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción”, destacó Messi.

Y es que el ‘10′ siente que la salida del club luego de que no le renovaran su contrato en el verano de 2021 debido a problemas económicos, dejó abierta una herida que todavía no ha sanado del todo.

“A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado”, señaló el argentino.

Sin embargo, su vuelta a la ciudad catalana todavía tendrá que esperar, pues no tiene pensando retirarse aún: “En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto, me siento bien y en eso estamos”.

Además, el próximo año Messi afrontará su sexto Mundial, un torneo que, para él, “será especial después de haberlo ganado” y al que aspira llegar en condiciones para competirlo al máximo: “No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

