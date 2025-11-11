Justicia

La CEJ rechaza insultos de Benedetti en contra de magistrada de la Corte Suprema de Justicia

Para la entidad, los pronunciamientos del ministro vulneran la independencia judicial y constituyen una falta de respeto hacia las instituciones judiciales

Jaime Hernández

JUDICIAL

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó el rechazo total a los insultos que recibió la magistrada Cristina Lombana, por parte del ministro Armando Benedetti, al tildarla de “loca” y “delincuente” por ordenar un allanamiento a su vivienda en Barranquilla en el marco de una investigación .

“Esos pronunciamientos no solo constituyen una grave vulneración a la independencia judicial, principio fundamental para la garantía de un Estado de Derecho, sino que además representan una afrenta al respeto por las instituciones y por quienes tienen la honrosa y compleja responsabilidad de administrar justicia en Colombia”, señaló la CEJ.

La organización advirtió que, más allá del maltrato institucional, preocupa que estas declaraciones atenten contra la dignidad y el respeto que merecen todas las personas. En este caso, la gravedad aumenta por dirigirse a una mujer que hace parte de una corporación fundamental para la vida democrática del país.

Exhortamos a las autoridades y a los representantes del poder Ejecutivo a mantener la altura, el respeto y la responsabilidad que exige el ejercicio de sus cargos” afirmó la CEJ. Para la organización esa actitud contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad, la independencia de la justicia y la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos y todas

El comunicado también reiteró el respaldo de la Corporación a la Corte Suprema de Justicia y a todos los jueces y juezas del país. De acuerdo con la Corporación son “quienes merecen trabajar libres de presiones, estigmatizaciones y ataques, garantizando el imperio de la civilidad y de la ley”.

Con este pronunciamiento, la CEJ busca dejar claro que los ataques verbales contra magistrados no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y ponen en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho.

