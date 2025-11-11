Grupo Empresarial del Tolima celebra sus 40 años con el Congreso de Empresas Familiares

Tolima

Con el concierto inaugural que se cumplió la noche del lunes 10 de noviembre en la sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, inició el Congreso Internacional de Empresas Familiares (CIEF) 2025, el cual celebra los 40 años de la fundación del Grupo Empresarial del Tolima.

Al acto inaugural asistieron los empresarios fundadores del Grupo, dirigentes gremiales, autoridades civiles y militares, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Uno de los fundadores, el empresario logístico José Ataníbal Sierra, contó el espíritu con el que nació el Grupo Empresarial del Tolima.

“Buscaba fortalecer, en alguna forma, las iniciativas de acuerdo con las necesidades que estábamos viviendo y que teníamos como urgencia para lograr que esta idea saliera adelante. Nos aglutinamos y fuimos proponiendo que tuviéramos capacitaciones para el personal, un banco de contrataciones, logramos unificar las tasas de interés en los bancos que eran diferenciales, e incluso hicimos un bloque para pedir a la Alcaldía que los impuestos no fueran los que nos querían imponer, sino los que podíamos manejar”, relató Sierra.

Por su parte, el director ejecutivo de Fenalco Tolima, Daniel Orjuela, resaltó el aporte de las empresas familiares a la generación de empleos en el departamento.

“Es un grupo de alto reconocimiento y de alto impacto. Fácilmente este grupo empresarial puede tener más del 20 % de la contratación en todo el departamento del Tolima, aportando al mercado laboral. Y ahora, por ese cambio generacional en las empresas familiares, se hacía necesario el Congreso Internacional”, acotó Orjuela.

Al acto inaugural además asistió la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien destacó el aporte de las empresas familiares al desarrollo de la economía en Ibagué y el Tolima.

“El Grupo Empresarial ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro territorio. Todas estas empresas nacen de la familia, de alguien en la familia que tuvo una idea. Tenemos ejemplos como José A. Sierra, un ejemplo de lo que es construir empresa en este departamento (…) Esa unión que debe existir entre empresa, Estado y academia es fundamental para el desarrollo y progreso de los territorios”, expresó Matiz.

En medio del concierto también se entregaron al Grupo Empresarial del Tolima reconocimientos por parte de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, la Asamblea del Tolima, el Concejo de Ibagué, entre otras entidades que exaltaron su aporte al desarrollo de la región.

La agenda del CIEF se cumplirá este martes 11 y miércoles 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, con espacios de networking y relacionamiento, brindando a los asistentes la oportunidad de crear conexiones empresariales y explorar colaboraciones que fortalezcan sus negocios.