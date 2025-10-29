Mintrabajo abre investigación contra Avianca por fallecimiento de operador en El Dorado

El Ministerio de Trabajo, abrió una investigación contra la aerolínea Avianca y su operador logístico, SAI, tras el accidente donde perdió la vida un operario en el Aeropuerto El Dorado el pasado 20 de octubre.

La medida se da luego de un recorrido por la plataforma para determinar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, cómo parte de las labores de inspección.

Además, esta investigación se suma a un seguimiento que había iniciado en el sector aéreo, según confirmó el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

“Durante 2025 el Ministerio inició 53 expedientes contra empresas del sector aéreo, 32 por incumplimientos de normas laborales y 21 por riesgos laborales. Se impuso una sanción por $185 millones, 8 casos fueron archivados, mientras que los demás continúan en trámite”.

A su vez, se han realizado 18 visitas de inspección en 9 departamentos, con el propósito de fortalecer la vigilancia laboral en todo el país.

Entre tanto, avanzarán en la indagación para determinar si aplica una sanción, y direccionarán los ajustes que Avianca y SAI deban implementar en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo también las recomendaciones que en este caso, entregue la Administradora de Riesgos Laborales Seguros Bolívar, luego de la investigación preliminar.