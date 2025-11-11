Famosa marca de juguetes está al borde de la quiebra:¿Ya no los podrá coleccionar?

Los Funko Pop son figuras de vinilo coleccionables con un estilo único y reconocible, conocidas por su cabeza grande y cuerpo pequeño, que representan a una gran variedad de personajes de la cultura popular. Estos muñecos se caracterizan por su diseño sencillo, pero reconocible, y se han convertido en un fenómeno entre los coleccionistas de todas las edades.

Características principales:

Diseño: Tienen una cabeza desproporcionadamente grande y grandes ojos redondos negros, inspirados en el estilo “chibi” japonés.

Tienen una cabeza desproporcionadamente grande y grandes ojos redondos negros, inspirados en el estilo “chibi” japonés. Personajes: Representan personajes de películas, series de televisión, cómics, videojuegos, música y muchos otros ámbitos.

Representan personajes de películas, series de televisión, cómics, videojuegos, música y muchos otros ámbitos. Material: Están fabricadas en vinilo.

Están fabricadas en vinilo. Estilo: Su diseño es simbólico y uniforme, lo que les da coherencia como colección.

Su diseño es simbólico y uniforme, lo que les da coherencia como colección. Coleccionismo: Son un objeto de colección muy popular, con una gran diversidad de temas y lanzamientos especiales, como las figuras “Chase” que son más raras.

Desde su lanzamiento en 2010 de la línea Pop!, Funko logró una gran expansión, con más de 25,000 modelos diferentes en el mercado. Los fanáticos de todo el mundo empezaron a llenar sus colecciones con figuras de superhéroes, celebridades y personajes de series.

La famosa marca de figuritas coleccionables basadas en personajes de la cultura popular, está atravesando su peor momento tras convertirse, unos años atrás, en un auténtico fenómeno a nivel mundial; Ahora, cada vez son menos las personas que compran estas figuras, lo que ha llevado a la compañía a estar al borde de la quiebra.

¿Por qué están al borde de la quiebra?

El último informe financiero publicado por la marca Funko Pop!, del que se extrae que los populares personajes cabezones puede que no puedan sobrevivir a los próximos doces meses, asegurando que la marca podría desaparecer si no se logran sanear sus cuentas, muy tocadas tras el severo descenso de ventas de estos últimos meses. Tanto es así, que las ventas han caído un 14% este último trimestre, quedándose en 250 millones de dólares en ventas.

Debido a este descenso, la marca ha registrado pérdidas valoradas en un millón de dólares. Según sus responsables, la culpa es de la caída de la demanda de figuritas, los aranceles cada vez más altos y que las tiendas ya no llenan tantas estanterías con Funkos como hace unos años, con escaparates llenos de figuritas Funko Pop! que se vendían demasiado en épocas anteriores.

Según ICv2, las ventas en Estados Unidos han caído hasta un 20%. Es por ello que desde Funko Pop! se ha anunciado que a día de hoy existen “dudas sustanciales sobre nuestra capacidad para continuar operando los próximos 12 meses”, hasta el punto de asegurar que si no entran nuevos inversores u otra compañía que los compre, la marca se enfrenta a la bancarrota y a su cierre definitivo.