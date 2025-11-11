Empiezan a llegar las ayudas a las comunidades afectadas por la explosión cerca del Batallón Bolívar

ChatGPT Plus La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja iniciaron la reposición de vidrios y reparaciones locativas en las viviendas impactadas por la onda explosiva, mientras se mantiene el acompañamiento a las familias damnificadas.

Tunja

En el barrio Prados de Alcalá, al occidente de Tunja, continúan las labores de recuperación de las viviendas afectadas por la explosión ocurrida el pasado sábado en inmediaciones del Batallón Bolívar. Los trabajos son adelantados por la Gobernación de Boyacá, en coordinación con la empresa Tierra Sua, mientras que la Alcaldía de Tunja interviene en otros sectores igualmente impactados por el hecho.

De acuerdo con Flor Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, desde las primeras horas de la mañana se inició el cambio de vidrios en las viviendas más afectadas. “Comenzaron desde antes de las 7:00 de la mañana en las casas frente al salón comunal, donde el impacto fue mayor. Hasta el momento se han atendido más de 20 viviendas”, indicó.

Por su parte, el ingeniero John Carrero, gerente de Tierra Sua, señaló que las acciones se realizan por instrucción directa del gobernador Carlos Amaya, quien visitó la zona afectada y dispuso de una intervención inmediata. “El gobernador estuvo el sábado verificando los daños y solicitó que apoyáramos la reposición de los vidrios como una labor social. El domingo atendimos la urbanización Fuente Higueras y este lunes trabajamos en Prados de Alcalá”, explicó.

El funcionario precisó que mientras la Gobernación se encarga de los sectores de Prados de Alcalá y Fuente Higueras, la Alcaldía de Tunja realiza intervenciones paralelas en el barrio Portal de Bolívar y en las viviendas contiguas al Batallón Bolívar, donde también se registraron daños estructurales.

Rodríguez agregó que, aunque se ha avanzado en la atención material, la comunidad aún espera apoyo en el ámbito psicosocial. “Hasta el momento no hemos recibido acompañamiento psicológico. Lo prioritario ha sido mitigar el frío en las viviendas, pero confiamos en que más adelante se contemple ese apoyo”, afirmó.

La Alcaldía de Tunja expidió el Decreto del 9 de noviembre de 2025, mediante el cual declaró la urgencia manifiesta para atender los daños generados por la detonación e intento de activación del artefacto explosivo. Dicha medida permite destinar recursos de manera inmediata para la reparación de bienes públicos y privados afectados, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993.

Los organismos de emergencia, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Tunja, también permanecen en la zona apoyando las labores de restitución y aseguramiento de estructuras comprometidas.