El Tolima ganó importantes reconocimientos en el marco del Congreso Nacional de Hotelería

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Zulma Barrios, directora de Cotelco en el Tolima y Alto Magdalena y Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25 confirmaron que el departamento recibió importantes reconocimiento en el marco del Congreso Nacional de Hotelería.

“En Pereira en el marco del Congreso de Hotelería a nivel nacional nos llevamos una sorpresa enorme y una felicidad grandísima de que somos entre los 21 capítulos a nivel nacional y entre los 11 que se postularon el Tolima ganó el reconocimiento del mejor capitulo que compartimos empate con San Andrés, hace 5 años no nos lo ganábamos”, dijo Zulma Barrios.

Al igual, mencionó que en el 2020 también se había obtenido este reconocimiento “Se tienen en cuenta factores internos y externos, el tener unas buenas juntas y presidentes ha contribuido en tener el capítulo que tenemos y el reconocimiento que contribuye a hacer esa buena gestión desde es el escenario en el que nos encontramos”.

El Hotel F25 también fue reconocido con la ´Llave de Plata´

En diálogo con Caracol Radio, Esteban Rodríguez, gerente del Hotel F25, reveló que lograron obtener el galardón Llave de Plata “Desde el 2021 hemos trabajado con topo el equipo en materia de sostenibilidad, innovación y calidad, cosas que para nosotros son muy importantes”.

Por otra parte, Rodríguez, sostuvo que “Tener este reconocimiento para la ciudad y el departamento es muy importante, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y algo está pasando en el Tolima, eso es lo que estamos buscando desde todos los gremios que el Tolima aparezca de manera positiva en la ciudad, en la región y el país”.

Finalmente, aseguró que en la convocatoria estuvieron otros 10 hoteles a nivel nacional “Nos ganamos la llave de plata que para nosotros es importante y estamos muy contentos”.