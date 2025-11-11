El INPEC cuenta con nuevos busetones que le entregó la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

Con una inversión de $1.127 millones la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Gobierno entregó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC dos busetones destinados al traslado de las personas privadas de la libertad del Coiba.

“Tienen lo último en tecnología y seguridad, y hacen parte del compromiso de hermanamiento entre el INPEC y el municipio. Para la Alcaldía de Ibagué, es un gusto apoyarlos y fortalecer su labor en beneficio de la seguridad de la ciudad”, indicó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

Por su parte, el director del Coiba de Picaleña, Camilo Martínez, agradeció el apoyo de la Administración Municipal y resaltó que este tipo de convenios permiten optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios y mejorar los procesos operativos dentro del establecimiento carcelario.

“Gracias a la disposición de la alcaldesa, hoy recibimos estos busetones totalmente nuevos, que cumplen con todas las condiciones mecánicas y de seguridad para el traslado de las personas privadas de la libertad, pero, sobre todo, para salvaguardar la vida de nuestros funcionarios. Este tipo de convenios fortalecen la institucionalidad y nos permiten cumplir labores que el presupuesto muchas veces no cubre”, destacó el director del COIBA.

Finalmente, Martínez, también destacó el trabajo articulado entre la Alcaldía y el INPEC, que ha permitido avanzar en gestiones como el cerramiento perimetral, acciones en materia de seguridad y apoyo logístico.