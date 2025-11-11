Cómo se está transformando la relación humano–perro: cognición canina, vínculos y hallazgos

Diversos especialistas en comportamiento animal, como Enikő Kubinyi de la Universidad ELTE en Hungría y Clive Wynne de la Universidad Estatal de Arizona, destacaron que el vínculo entre los perros y las personas constituye una conexión social y emocional única en el mundo animal.

Este tipo de vínculo, que combina rasgos de una amistad profunda con aspectos propios de una relación entre padres e hijos, ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental y el bienestar general de ambos.

En sociedades donde las estructuras familiares tradicionales se debilitan, la compañía canina actúa como una fuente constante de afecto y apoyo emocional. Desde la perspectiva de Kubinyi, los perros pueden ofrecer consuelo y comprensión más consistentes que muchas relaciones humanas.

Por su parte, Gregory Berns, de la Universidad de Emory, destacó que el estudio del cerebro canino, al provenir del primer animal domesticado, permite explorar cómo evolucionaron las capacidades sociales que hoy definen gran parte de la naturaleza humana.

¿Cómo estudian universidades la mente y las capacidades cognitivas de los perros?

El estudio de la cognición canina ha avanzado notablemente en las últimas décadas gracias al trabajo de equipos como el de Ádám Miklósi, en la Universidad ELTE; Alexandra Horowitz, en Barnard College; y el consorcio internacional ManyDogs.

Este tipo de iniciativas combinan métodos experimentales, participación ciudadana y estudios coordinados entre múltiples laboratorios para comprender cómo piensan y aprenden los perros.

Por otra parte, las investigaciones de Brian Hare, en la Universidad de Duke, marcaron un punto de inflexión al reconocer al perro como modelo privilegiado para explorar la cognición social.

Adicionalmente, ensayos científicos han demostrado que los perros son capaces de interpretar señales gestuales humanas, identificar su propio olor, ajustar su comportamiento mediante sacudidas corporales y ladear la cabeza al procesar información relevante.

Asimismo, estudios recientes con electroencefalografía en ELTE han revelado patrones cerebrales comparables al efecto N400 en humanos. Esto sugiere comprensión semántica básica.

También es importante considerar que los experimentos de la investigadora Claudia Fugazza han aportado evidencia de una ‘memoria episódica’, al mostrar que los perros pueden recordar y repetir acciones realizadas de manera espontánea.

¿Qué avances ofrecen los estudios sobre el aprendizaje y bienestar canino?

El estudio científico del entrenamiento canino adquirió una nueva dimensión, por medio de proyectos de largo alcance como los de Hare, quien siguió el desarrollo de más de cien cachorros durante siete años.

Vale la pena considerar que su trabajo permitió identificar etapas críticas del aprendizaje. Por ejemplo, la atención a los gestos humanos desde la octava semana, el desarrollo del autocontrol entre las semanas doce y catorce, y el fortalecimiento del contacto visual a través de juegos sencillos.

Por su parte, Zachary Silver, de Occidental College, llegó a la conclusión de que los perros pueden reconocer comportamientos prosociales y antisociales en las personas, mostrando preferencia por quienes cooperan y ayudan.

En el ámbito genético, Evan MacLean, de la Universidad de Arizona, halló que hasta un 40% de las habilidades sociales caninas se heredan. E suma, el ‘Dog Aging Project’, con 50.000 participantes, haexploradoo cómo envejece el cerebro del perro y sus vínculos con enfermedades humanas como el Alzheimer.

Finalmente, en paralelo, el ‘Canine Brain and Tissue Bank’ de ELTE estudia la neurodegeneración y el papel del microbioma en la conducta, ampliando la comprensión científica del aprendizaje y la individualidad canina.