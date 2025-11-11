Bombardeo en el Guaviare contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ va en al menos 18 muertos

Las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo de gran escala en zona rural del departamento del Guaviare, en una operación dirigida contra el frente liderado por alias Pescado, señalado de ser el responsable del ataque con drones explosivos contra la vivienda del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, ocurrido a mediados de octubre.

De acuerdo con información preliminar, al menos 18 cuerpos han sido recuperados en el área de operaciones, ubicada en una zona selvática del sur del país.

Fuentes confirmaron que la acción ofensiva fue el resultado de un trabajo de inteligencia de varios meses, que permitió ubicar los campamentos del grupo disidente.

“Desde hace tres días las tropas ingresaron al área y detectaron puntos estratégicos donde finalmente se desarrolló el bombardeo”, señalaron las fuentes.

Las operaciones continúan este 11 de noviembre con el despliegue de tropas de fuerzas especiales, que buscan a los hombres del grupo armado que alcanzaron a huir tras la ofensiva. Hasta el momento, se conoce que cinco integrantes de las disidencias se entregaron voluntariamente.

Este ataque se convierte en el sexto bombardeo del año ordenado por las Fuerzas Militares y el primero en contra de estructuras de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. Los anteriores operativos se habían concentrado en el departamento de Antioquia, en acciones contra el Clan del Golfo.

Las autoridades mantienen las operaciones de control en la zona, mientras avanzan las labores de identificación de los cuerpos y verificación de los resultados oficiales.