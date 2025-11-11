Benedetti es un actor profundo probado de corrupción: Jaime Lombana tras allanamiento al MinInterior

En entrevista con La W, el abogado Jaime Lombana, denunciante en el proceso contra el ministro Armando Benedetti por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una mansión con dineros de Euclides Torres, rechazó las afirmaciones del ministro en La W contra la magistrada Cristina Lombana.

Puede leer: Benedetti acusó a Jaime Lombana de influir en investigación en su contra por parte de Corte Suprema

En diálogo con La W, Benedetti calificó a la magistrada Lombana de “loca”, “delincuente” e incluso con insultos de grueso calibre, tras ordenar un allanamiento a su vivienda.

Jaime Lombana aseveró que Benedetti sobrepasó los límites de la decencia, y lo calificó como un “actor profundo” y “probado de la corrupción”.

Además cuestionó que Benedetti conozca detalles e información de los testigos del proceso, señalando que ello podría constituir una obstrucción a la justicia.

“Es un acto absolutamente que demuestra una intromisión del Poder Ejecutivo, de ese ministrico, de ese ministro Benedetti, en las actuaciones investigativas de la Corte Suprema de Justicia. Si un magistrado de la Corte en un hecho de corrupción no puede ordenar una prueba porque tiene que pedirle permiso al ministro Benedetti y no puede pedir un celular para mirar las pruebas pues la investigación en Colombia ha muerto y la separación de poderes ha muerto” sentenció.

Asimismo, Jaime Lombana recordó que Armando Benedetti enfrenta otros procesos en la Corte Suprema y frente a esto, “se salvó de la cárcel” como otros procesados por ejemplo Musa Besaile o Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

“Yo soy de los que creo que este señor no tiene límites. Es un señor que habla en unos audios con la doctora Laura Sarabia de que él consiguió 15 mil millones de pesos para una campaña y lo nombran ministro del interior. 15 mil millones de pesos para una campaña ¿de dónde lo sacó? ¿cuál fue el origen de ese dinero? ¿dónde se registró?”, agregó Lombana.

Según el abogado y denunciante, que el ministro Benedetti conozca al detalle las actuaciones de la Corte Suprema o los testigos con los que habla, debería llevar a que sea privado de la libertad.