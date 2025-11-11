Ibagué

Aprobaron el Presupuesto del Tolima para 2026 en más de $1,8 billones

Más del 50 % del Presupuesto del Tolima para el año 2026 será destinado al sector educativo.

Alejandro Hernández

Tolima

A través de la Ordenanza No. 020 de 2025, la Asamblea Departamental aprobó el proyecto del Presupuesto General del Tolima para la vigencia fiscal de 2026, el cual supera los $1,8 billones.

El diputado Felipe Ferro, ponente del proyecto, destacó que este presupuesto refleja un ejercicio responsable y ajustado a las prioridades del departamento.

“Este presupuesto garantiza la inversión social en sectores estratégicos como la educación, la salud, la infraestructura y la agricultura. Más del 54 % de los recursos, es decir, cerca de $1,6 billones, estarán destinados a fortalecer la educación de nuestros niños y jóvenes tolimenses”, afirmó Ferro Lozano.

Por su parte, la secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Páramo, resaltó la solidez técnica del presupuesto aprobado y el respaldo recibido por parte de la corporación.

“Este es un presupuesto realista, equilibrado y enfocado en el bienestar de los tolimenses. La confianza de la Asamblea nos permite proyectar una gestión eficiente que garantice la sostenibilidad financiera del departamento y la ejecución oportuna de los programas del Plan de Desarrollo”, expresó Páramo.

El Presupuesto del Tolima, en su momento, sufrió un recorte de $100 mil millones debido a la reducción de $10 billones que a su vez afectó la versión final del Presupuesto General de la Nación.

