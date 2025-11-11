El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Paz Total para gastar, terror total en los territorios ¿Dónde está el presidente y MinDefensa?

Al oído de lo que no quieren que hablemos:

La seguridad del país se está desmoronando y cada ataque violento lo confirma, aunque prefieran esconderlo detrás de discursos y giras internacionales.

Colombia volvió a amanecer golpeada, pero casi nadie lo nota porque cada crisis queda sepultada debajo del nuevo escándalo del Gobierno. Mientras el país intenta entender la última polémica del presidente Petro, la violencia avanza sin freno.

En Arauca, el gobernador Renson Martínez sobrevivió a un atentado del ELN. No es un hecho aislado: es la confirmación de que esa guerrilla se mueve allí con la tranquilidad que da la impunidad. Impunidad que creció desde el poder… y nadie responde.

En Boyacá, el ataque al batallón de Tunja estremeció una región que jamás había vivido algo así. ¿En qué momento el Estado pasó de imponer autoridad a cruzar los dedos para que no lo sigan humillando?.

Y mientras los colombianos sentimos que la seguridad se deshace, el Gobierno anda en otra prioridad: acaba de comprometer cerca de diez mil millones de pesos en un contrato de logística y eventos para la paz total, apenas para tres meses.

Haga la cuenta: cada mes se esfuman más de tres mil millones en tarimas, escenografías y montajes, mientras la violencia crece y los territorios quedan a la deriva.

Esa es la paradoja de este Gobierno: plata para shows, pero no para ejercer autoridad.

Entre tanto, Petro suma su viaje número 73. Y en esa agenda internacional sí le queda claro lo que quiere: defender a un dictador, aunque eso implique fracturar una de las alianzas más importantes y estratégicas que ha tenido Colombia: la relación con Estados Unidos.

A nuestros héroes los reciben con silencio. A los criminales, con concesiones.

Antier secuestraron cinco soldados. Hoy intentaron asesinar a un gobernador. La pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo la llamada paz total seguirá entregando territorios, poder y legitimidad a quienes tienen al país bajo amenaza?

¿Y la oposición por qué tan dormida? ¿Para cuándo la moción de censura al ministro de Defensa? Antes radicaban varias por asuntos muchísimo menores, ¿qué están esperando ahora?

Gobernadores y alcaldes ya no aguantan más. Le exigen al presidente lo esencial: que gobierne. Que asuma el mando. Que coordine. Que responda. La institucionalidad local está lista para trabajar con las Fuerzas Armadas, pero no pueden solos.

Colombia no puede seguir en este desgobierno que nos deja a todos expuestos.