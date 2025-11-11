Aguas de Cartagena ha atendido cerca de 8.000 casos de obstrucciones al sistema de alcantarillado

Cartagena

Aguas de Cartagena hace un llamado urgente a la ciudadanía para proteger la infraestructura del alcantarillado sanitario de la ciudad.

La empresa invita a todos sus usuarios a no arrojar residuos sólidos, grasas y otros desechos que están saturando las redes, provocando reboses, malos olores, insalubridad que afectan el adecuado funcionamiento del sistema.

Con esta iniciativa, Aguas de Cartagena busca fomentar una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de cuidar el alcantarillado sanitario desde los hogares por ello exhorta a los usuarios a eliminar prácticas inadecuadas como desechar por los drenajes domésticos grasas, restos de comida, cabellos, pañitos húmedos, toallas higiénicas, trapos y otros residuos no biodegradables.

Durante la actual temporada de lluvias, la compañía también solicita el apoyo de la ciudadanía para evitar el hurto o la manipulación de las tapas de las cámaras de inspección (manholes).

Asimismo recuerda que abrir las tapas para acelerar el drenaje de las aguas lluvias genera graves taponamientos, debido al arrastre de piedras, arena, huesos, plásticos, palos, llantas y otros materiales que obstruyen los colectores y tuberías principales del sistema.

Aguas de Cartagena recuerda que el alcantarillado sanitario está diseñado exclusivamente para transportar aguas residuales domésticas, no aguas lluvias ni desechos sólidos.

Es importante precisar que en la ciudad se generan diariamente cerca de 300.000 m3 de aguas servidas, que deben circular libremente por las redes para garantizar su adecuado tratamiento y disposición.

