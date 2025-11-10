Tras atentado en Tunja, se aplazaron las pruebas ECAES para más de 2.400 estudiantes

Tunja

La emergencia de seguridad registrada el pasado sábado 8 de noviembre en Tunja llevó a la administración municipal a decretar la suspensión de varios eventos públicos, entre ellos la jornada de pruebas ECAES que estaba prevista para el domingo 9 de noviembre. La medida impacta a más de 2.450 estudiantes, quienes tenían programado presentar los exámenes de evaluación de la calidad de la educación superior.

El secretario de Educación de Tunja, Daniel Moreno, explicó que la decisión se adoptó con el objetivo de proteger la vida e integridad de los participantes, en cumplimiento del decreto expedido por la Alcaldía.

“En ocasión de la emergencia de seguridad ocurrida el día 8 de noviembre y del decreto expedido por la administración municipal, tomamos la decisión de salvaguardar la vida de todas las personas que iban a presentar estas pruebas el fin de semana”, manifestó el funcionario.

El secretario informó que el ICFES será la entidad encargada de reprogramar las pruebas, ya que cuenta con autonomía para definir la logística y los nuevos cronogramas.

“Estaremos atentos a la página oficial del ICFES para conocer cuándo serán reprogramadas las pruebas”, aseguró.

El secretario aclaró que la medida solo cobija a las instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Tunja, por lo que en el resto del departamento de Boyacá los exámenes se realizaron con normalidad.

“El decreto tiene aplicación exclusiva en el territorio tunjano, en los puntos donde estaba prevista la presentación de las pruebas. En los demás municipios, el proceso se cumplió sin contratiempos”, puntualizó.

Desde la Alcaldía de Tunja se hizo un llamado a las universidades y centros de formación técnica y tecnológica para que revisen sus cronogramas académicos y ajusten las fechas de grado y procesos administrativos, con el fin de evitar que los estudiantes se vean afectados por el aplazamiento.

“Solicitamos a las instituciones de educación superior que analicen sus calendarios y adopten las flexibilidades necesarias para no perjudicar a los jóvenes. Esta fue una medida preventiva que busca cuidar la vida y la seguridad de todos”, finalizó.