Toros del Valle, avanza con fuerza a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto

Cali vuelve a celebrar una hazaña deportiva: Toros del Valle se clasificó a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, consolidándose como uno de los equipos más fuertes y regulares de la temporada.

El conjunto vallecaucano cerró la fase regular con un notable registro de 9 victorias y solo 3 derrotas, una campaña que lo posicionó entre los dos primeros lugares de la tabla y le permitió avanzar de manera directa a la ronda semifinal.

La clasificación se selló con autoridad tras vencer 68–50 a Caribbean Storm en un vibrante encuentro disputado en el coliseo Evangelista Mora de Cali, donde la defensa firme y la contundencia ofensiva del equipo local marcaron la diferencia.

Los dos primeros equipos aseguraron el paso directo a semifinales, mientras que los clasificados del tercer al sexto puesto deberán disputar el Play-In, que definirá a los otros dos semifinalistas.

Para el entrenador Bernardo Fitz-Gonzalez, este logro es reflejo del compromiso y el talento colectivo del grupo: “Hemos trabajado para ser un equipo completo. Nuestra defensa es la más sólida del campeonato y el nivel de nuestros jugadores nos permite competir con ambición y confianza en cada partido”, señaló el estratega, destacando la disciplina y cohesión del plantel.

Con la mira puesta en la siguiente fase, Toros del Valle se prepara para afrontar el reto de las semifinales con el objetivo de llegar a la gran final y luchar por el título nacional. La pasión, el talento y la garra del quinteto vallecaucano reafirman una vez más por qué Cali sigue siendo un referente del deporte colombiano.