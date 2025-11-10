Cali

Toros del Valle, avanza con fuerza a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto

El conjunto vallecaucano cerró la fase regular con un notable registro de 9 victorias y solo 3 derrotas

Foto: redes sociales

Foto: redes sociales

Leslie Mariana Salazar

Cali vuelve a celebrar una hazaña deportiva: Toros del Valle se clasificó a las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, consolidándose como uno de los equipos más fuertes y regulares de la temporada.

El conjunto vallecaucano cerró la fase regular con un notable registro de 9 victorias y solo 3 derrotas, una campaña que lo posicionó entre los dos primeros lugares de la tabla y le permitió avanzar de manera directa a la ronda semifinal.

La clasificación se selló con autoridad tras vencer 68–50 a Caribbean Storm en un vibrante encuentro disputado en el coliseo Evangelista Mora de Cali, donde la defensa firme y la contundencia ofensiva del equipo local marcaron la diferencia.

Los dos primeros equipos aseguraron el paso directo a semifinales, mientras que los clasificados del tercer al sexto puesto deberán disputar el Play-In, que definirá a los otros dos semifinalistas.

Para el entrenador Bernardo Fitz-Gonzalez, este logro es reflejo del compromiso y el talento colectivo del grupo: “Hemos trabajado para ser un equipo completo. Nuestra defensa es la más sólida del campeonato y el nivel de nuestros jugadores nos permite competir con ambición y confianza en cada partido”, señaló el estratega, destacando la disciplina y cohesión del plantel.

Con la mira puesta en la siguiente fase, Toros del Valle se prepara para afrontar el reto de las semifinales con el objetivo de llegar a la gran final y luchar por el título nacional. La pasión, el talento y la garra del quinteto vallecaucano reafirman una vez más por qué Cali sigue siendo un referente del deporte colombiano.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad