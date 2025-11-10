Segunda Primavera: la pasarela que transforma la moda y la vida de mujeres víctimas de violencia

El Metropolitan Club de Bogotá será el escenario de la pasarela La Segunda Primavera, una pasarela inédita que presenta una colección concebida, confeccionada y modelada por mujeres que han sido víctimas de violencia y que hoy encuentran en la moda una herramienta de expresión, aprendizaje y empoderamiento.

Esta pasarela está organizada y realizada por la Fundación Dejamos Huella, una organización que durante los últimos 11 años ha acompañado a mujeres que han tenido que enfrentar situaciones de violencia física, psicológica y social.

Para acompañarlas y ayudarlas, la fundación realiza una serie de talleres de maquillaje, cuidado personal, costura, modelaje y cocina, con el fin de reconstruir su autoestima y abrir nuevas oportunidades de vida.

Leer más: La moda de segunda mano como opción ética, estética y sostenible

¿De qué se trata ‘La Segunda Primavera’?

Como explica la líder de la Fundación, Angela María Herazo, este año la Fundación quiso impulsar el trabajo que han hecho con 24 mujeres de la fundación, entre los 11 y los 61 años.

“Tenemos mujeres hasta los 60 años, con unos tacones enormes y con unas gigantes ganas de demostrar todo lo que han luchado día a día para sacar adelante un propósito, que es el evento de mañana. Ellas quieren ser modelos para mostrarle al mundo quiénes son ellas y que, independientemente de sus carencias, buscan encontrarle un gran sentido a su vida a través de este trabajo”, explicó Herazo.

El resultado de todos estos días de trabajo es una propuesta prêt-à-porter, que, en palabras de la Fundación, es un homenaje al renacimiento, la feminidad y la fuerza interior.

Cada una de las piezas que hace parte de este homenaje ha sido elaborada a partir de materiales recuperados, catalogados de The Royal Collection Fabrics & Wallpapers, retazos del Banco de Retazos de la Fundación Baobab y excedentes donados por marcas y empresas de confección.

¿Cuándo será la pasarela?

El próximo 11 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, se presentará entonces la colección de moda que ha sido creada en sus talleres. Quienes quieran participar, pueden hacerlo escribiendo al siguiente número: