Secretaría de Educación aclara revisión de bonificación por difícil acceso en el Catatumbo

Son 180 los docentes de San Calixto, El Tarra y Hacarí a los que se les hará la modificación.

Laura Cáceres, secretaria de educación Norte de Santander

La secretaria de Educación de Norte de Santander, Laura Cáceres, ofreció a Caracol Radio un panorama detallado sobre la revisión de la bonificación por zona de difícil acceso que afecta a docentes de los municipios del Catatumbo, específicamente Hacarí, El Tarra y San Calixto.

Cáceres aclaró que la medida no fue tomada de manera unilateral y que los sindicatos participaron en todo el proceso: “Tuvimos mesas de trabajo con representación sindical, donde se escuchó y se incorporó su aporte”, explicó.

La secretaria señaló que la bonificación responde a criterios definidos por el Ministerio de Educación y se centra en factores como la ubicación rural del establecimiento, la necesidad de utilizar dos o más medios de transporte para llegar al colegio, la inexistencia de vías adecuadas y la frecuencia limitada del transporte público.

Según la revisión realizada, algunos establecimientos ubicados en los cascos urbanos de los municipios mencionados no cumplen con estos requisitos.

“Por ejemplo, encontramos colegios ubicados a menos de un kilómetro del parque principal en El Tarra, Hacarí y San Calixto. En estos casos, el acceso no representa una dificultad significativa, y por ello se revisó la bonificación”, precisó Cáceres.

La funcionaria añadió que los otros establecimientos que permanecen en zonas rurales y cumplen con los criterios continúan recibiendo el incentivo.

Respecto a la violencia en la región, la secretaria aclaró que, aunque es un factor de difícil contexto para los docentes, actualmente no se incorpora como criterio para la bonificación: “Ese tema está siendo evaluado a nivel nacional entre los sindicatos y el Ministerio, pero no es un factor que influya en la asignación de la bonificación en nuestra región”.

Cáceres también corrigió cifras divulgadas por algunos sindicatos, señalando que la revisión afecta a 180 docentes, no a 400 como se había informado.

La funcionaria explicó que se realizaron consultas con los alcaldes para certificar la ubicación de los establecimientos y que toda la información fue revisada para garantizar transparencia y equidad.

