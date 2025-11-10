Nueva Guía de Inversión proyecta a Santa Marta como eje económico del Caribe colombiano
La Secretaría de Desarrollo Económico destacó que la guía orientará a los empresarios sobre oportunidades en sectores clave y fortalecerá la llegada de capital nacional e internacional a Santa Marta.
Santa Marta
En el marco de la Cumbre CELAC–UE, la Alcaldía Distrital presentó la Guía de Atracción de Inversión 2025, una herramienta que consolida la estrategia Connect 2040 y busca atraer inversión nacional e internacional hacia Santa Marta.
El documento ofrece información práctica sobre sectores con potencial, incentivos, conectividad y talento humano, con el fin de facilitar la instalación y expansión de nuevos proyectos empresariales.
Durante el lanzamiento, el alcalde Carlos Pinedo destacó que esta iniciativa proyecta a la ciudad como un territorio confiable y competitivo, preparado para un modelo económico moderno y sostenible.
“Con esta guía damos un paso más en el propósito de hacer de Santa Marta un destino global para invertir, hacer negocios y crecer”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo Ríos, explicó que la guía identifica oportunidades en sectores como agroindustria, turismo sostenible, logística, industrias 4.0 y energía, con acompañamiento institucional y alianzas como la Cámara de Comercio y Pro Santa Marta Vital.
Esta acción se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo “Santa Marta 500+”, que impulsa la promoción de inversiones y la generación de empleo como pilares del desarrollo sostenible del Distrito.