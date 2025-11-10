Nueva Guía de Inversión proyecta a Santa Marta como eje económico del Caribe colombiano

Alcaldía Distrital presentó esta guía que consolida la visión de Connect 2040

Santa Marta

En el marco de la Cumbre CELAC–UE, la Alcaldía Distrital presentó la Guía de Atracción de Inversión 2025, una herramienta que consolida la estrategia Connect 2040 y busca atraer inversión nacional e internacional hacia Santa Marta.

El documento ofrece información práctica sobre sectores con potencial, incentivos, conectividad y talento humano, con el fin de facilitar la instalación y expansión de nuevos proyectos empresariales.

Durante el lanzamiento, el alcalde Carlos Pinedo destacó que esta iniciativa proyecta a la ciudad como un territorio confiable y competitivo, preparado para un modelo económico moderno y sostenible.

“Con esta guía damos un paso más en el propósito de hacer de Santa Marta un destino global para invertir, hacer negocios y crecer”, afirmó.

Le puede interesar: Banco Europeo de Inversiones anunciará apoyo financiero a América Latina y el Caribe en CELAC-UE

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo Ríos, explicó que la guía identifica oportunidades en sectores como agroindustria, turismo sostenible, logística, industrias 4.0 y energía, con acompañamiento institucional y alianzas como la Cámara de Comercio y Pro Santa Marta Vital.

Esta acción se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo “Santa Marta 500+”, que impulsa la promoción de inversiones y la generación de empleo como pilares del desarrollo sostenible del Distrito.