Mango de la Púa, El Salado y Eladio Ariza celebran conmemoraciones que reavivan su tradición

En el marco de la implementación de la Ordenanza 068, la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación, y bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, acompañó a las comunidades de Mango de la Púa II (San Estanislao de Kostka), El Salado (Carmen de Bolívar) y el Consejo Comunitario Eladio Ariza (San Jacinto) en la realización de importantes conmemoraciones que exaltan la vida, la cultura y la memoria de estos territorios.

Estas celebraciones, lideradas por los Comités de Impulso y las comunidades locales, hacen parte de un esfuerzo articulado entre las comunidades y la institucionalidad para recuperar las prácticas culturales y las fiestas tradicionales que fueron interrumpidas por el conflicto armado.

En Mango de la Púa II se llevó a cabo el Festival del Agua, un encuentro comunitario lleno de color, música, gastronomía, arte y juegos tradicionales. Este evento se convirtió en un espacio de reencuentro, reconciliación y fortalecimiento del tejido social, donde el arte y la cultura actuaron como puentes para sanar y reconstruir la memoria colectiva.

Por su parte, en El Salado se desarrollaron las Fiestas Patronales de esta comunidad, una jornada profundamente emotiva en la que se compartieron música, baile y expresiones tradicionales que reavivaron el espíritu comunitario y el sentido de pertenencia que ha caracterizado históricamente a esta población resiliente.

Finalmente, en el Consejo Comunitario Eladio Ariza, en el municipio de San Jacinto, se realizó un encuentro de sabedores y sabedoras enfocado en el rescate de la medicina tradicional. Hierbateros, curanderos y parteras se reunieron junto a toda la comunidad alrededor de la danza, la música y las prácticas culturales de este territorio afrodescendiente, reafirmando la riqueza ancestral y espiritual que habita en sus tradiciones.

“El arte y la cultura son lenguajes de la paz. En cada tambor, en cada canción y en cada plato tradicional se guarda la memoria viva de los pueblos que se resisten al olvido. Estas conmemoraciones son la muestra de que Bolívar sigue apostándole a sanar desde la raíz”, afirmó Iván Sanes Pérez, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación del departamento.

El próximo 12 de noviembre se llevará a cabo una jornada de conmemora en Macayepo (El Carmen departamento Bolívar), donde desde hace unas semanas se adelanta una intervención artística en lugares emblemáticos de esta comunidad.