“Llevamos 30 homicidios más que el año pasado”: coronel Ojeda sobre violencia en Cúcuta

Cúcuta.

El coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, entregó un balance preocupante sobre la situación de seguridad en la ciudad, al confirmar que este año ya se registran 30 homicidios más que en 2024.

“Llevamos 30 homicidios más que el año pasado. Aún no se ha superado la cifra total, pero esperamos recomponer nuestras estrategias y afectar a las organizaciones que están usando el sicariato como arma para apoderarse de los expendios de droga”, señaló el oficial en entrevista con Caracol Radio.

El coronel explicó que la disputa entre estructuras criminales más pequeñas mantiene en tensión a varios sectores de la ciudad.

“Ya no son los ‘Familia P’ ni ‘Los Mexicanos’ los que se están confrontando, ahora son organizaciones más pequeñas que quieren tomar el control de esos espacios. Vienen otras estructuras, como ‘Los Menores’, que buscan apoderarse de las mal llamadas ‘ollas’ de microtráfico”, precisó.

Ojeda confirmó que en los primeros nueve días de noviembre se han registrado 31 homicidios en el área metropolitana y calificó el reciente fin de semana como el más violento en lo que va corrido del 2025.

“Lastimosamente se presentó el homicidio de cinco mujeres. Muchos de estos casos se van a ratificar como feminicidios, que es uno de los delitos más graves en Colombia junto con el secuestro”, expresó el comandante.

El alto oficial también advirtió que los recientes ataques contra vendedores informales, especialmente los adultos mayores que trabajan como vendedores de tinto, estarían relacionados con la estructura ‘Los AK47’, dedicada a la extorsión.

“Con el Gaula de la Policía Nacional los estamos atacando directamente. Muchas de las extorsiones son ordenadas desde las cárceles; ya se realizaron traslados de cabecillas como alias Guineo y alias Cartago, de la organización ‘Los Turcos’”, explicó.

Ojeda aseguró que la Policía Metropolitana viene fortaleciendo la inteligencia y la investigación judicial para enfrentar el multicrimen, y que junto con la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y el Ejército Nacional se están desarrollando nuevas estrategias para recuperar la tranquilidad en la ciudad.