Líderes comunales de Norte de Santander resisten entre amenazas y falta de apoyo

Norte de Santander.

Este fin de semana se conmemoró el Día Nacional de la Acción Comunal, una fecha que rinde homenaje al trabajo de los líderes que impulsan el desarrollo de sus comunidades desde las Juntas de Acción Comunal.

En Norte de Santander, este liderazgo continúa firme, pero enfrenta un panorama adverso marcado por la violencia, la estigmatización y la falta de respaldo institucional.

Martha Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Nacional Comunal, explicó en diálogo con Caracol Radio que el accionar de las juntas se ha visto debilitado en diferentes zonas del departamento.

“Las circunstancias que se están viviendo con el problema de las afectaciones de violencia han debilitado mucho el accionar de la acción comunal, no solo en el Catatumbo, sino también en el área metropolitana de Cúcuta y en otros municipios”, aseguró.

Según Maldonado, uno de los principales factores que dificulta la labor comunal es la violencia y los constantes señalamientos en redes sociales.

“Hay una guerra de estigmatizaciones donde hay señalamientos por un lado y por el otro, y eso nos desestabiliza mucho”, señaló.

A esto se suma la falta de recursos para cumplir con los procesos de formación exigidos por la Ley 2176 antes de las elecciones comunales.

“Veo con mucha dificultad que se pueda cumplir lo que establece la norma, porque el recurso económico no se tiene ni en el departamento ni en los municipios. Cada dignatario debe estar capacitado antes de las elecciones, y eso implica un gasto elevado que hoy no se puede cubrir”, explicó Maldonado.

En lo corrido de 2025, en Cúcuta se han registrado al menos 30 dirigentes comunales que han manifestado haber sido amenazados.

Sin embargo, Maldonado señaló que es difícil cuantificar la magnitud del riesgo en todo el departamento.

“En el Catatumbo prácticamente toda la organización comunal ha sido afectada. También hemos tenido casos en Chitagá, Toledo, Pamplona, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia”, dijo.