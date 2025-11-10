Registraduría confirma muerte de 3 funcionaros tras accidente en avioneta Nativa Air

En la tarde de este lunes la Registraduría informó que la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú, sufrió un accidente en el que tres funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés perdieron la vida.

Se trata de Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes se encontraban cumpliendo con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de cuatro corregimientos en Mitú.

“En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú”.

A propósito el registrador nacional, Hernán Penagos, lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad y condolencias a la familia y amigos de estos tres funcionarios.

“Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”.