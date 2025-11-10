Hallan muerto al joven que quedó atrapado en una cascada del Tolima mientras practicaba rápel

Tolima

En la mañana de este lunes 10 de noviembre, los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Diego Javier Duarte, joven ingeniero ambiental que había quedado atrapado en una cascada del municipio de Valle de San Juan (Tolima) mientras practicaba rápel o descenso en cuerda.

De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, hacia las 8:00 de la mañana se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida.

“Se está realizando la extracción del cuerpo para poderlo llevar hasta el sitio donde están los vehículos. Recordemos que son más o menos de tres a cuatro horas de recorrido por campo abierto hasta llegar allí el CTI de la Fiscalía”, precisó Vélez.

La información preliminar indica que el joven se encontraba practicando rápel con el objetivo de impulsar el turismo de aventura en la zona rural de Valle de San Juan, concretamente en la cascada conocida como Velo de la Novia.

“Parece ser que estaba documentando esta actividad para promover turísticamente el sitio en medios de comunicación y resaltar el turismo en el Tolima. Infortunadamente, ocurre esta situación”, añadió el mayor Vélez.

Se espera que en el transcurso de este lunes se realice el rescate del cuerpo del joven y se determine si su fallecimiento se produjo por hipotermia o por un fuerte golpe contra las rocas de la cascada.