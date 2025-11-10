GHG fortalece continuidad en la entrega de medicamentos en Cartagena

Cartagena

GHG Global Health Group, gestor farmacéutico autorizado para la dispensación de medicamentos a los usuarios de Coosalud EPS en Bolívar, se pronunció frente a las denuncias de algunos pacientes sobre demoras registradas en la sede del barrio El Pozón.

La organización aclaró que esta situación no corresponde a un caso aislado, sino a un problema estructural del sistema de salud. Actualmente, el número de medicamentos entregados a los afiliados de Coosalud es mayor que el del año anterior: más de 51 mil usuarios reciben mensualmente sus fórmulas y se dispensan más de 5 millones de unidades de medicamentos.

De acuerdo con GHG, los gestores farmacéuticos del país enfrentan limitaciones relacionadas con la insuficiencia de la UPC, el aumento de la siniestralidad médica y la cartera acumulada que las EPS adeudan al sector, la cual supera los $32 billones, según Consultor Salud (2025).

En ese mismo informe, se indica que Coosalud EPS que se encuentra bajo medida de intervención, ha registrado en los últimos meses mejoras en los pagos, de ser sostenible este hecho permitirá la estabilización y el mejoramiento el servicios, lo que impactará positivamente la cadena de abastecimiento.

“Esta situación ha generado desabastecimiento progresivo, especialmente en medicamentos para patologías crónicas, cuyo consumo aumentó en un 22% en el último trimestre”, señaló la entidad.

Plan de Mejora

GHG informó que implementó un Plan de Acción de Mejora Continua orientado a garantizar la oportunidad, continuidad y seguridad en la dispensación:

1. Modelo de Gestión de Riesgo Farmacéutico – Programa VIVE MÁS

Acompañamiento clínico integral con profesionales en química farmacéutica, nutrición, psicología y medicina para promover adherencia y prevenir riesgos en los tratamientos.

2. Sistema de alertas preventivas de desabastecimiento

Validación anticipada de fórmulas médicas para evitar que los usuarios reciban prescripciones de medicamentos no disponibles en el país.

3. Estrategias de atención y comunicación

Envío mensual de más de 50.000 mensajes informando disponibilidad.

Horarios extendidos y entregas programadas a domicilio .

. Líneas directas con trazabilidad para priorizar casos sensibles.

“El reto no es solo entregar medicamentos, sino garantizar continuidad y seguridad en los tratamientos. La Resolución 1809 nos exige demostrar capacidades reales, y estamos respondiendo en esa dirección”, concluyó la organización.