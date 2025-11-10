Fuerte aguacero ocasionó varias inundaciones y caída de arboles en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, reveló que las fuertes lluvias registradas en la tarde del domingo 9 de noviembre causaron varias emergencias en la capital del Tolima.

Pineda resaltó que cada una de las emergencias fueron atendidas por los organismos de socorro, a medida que iban siendo reportadas en distintos puntos de la ciudad.

“Entre estas, sobresalen inundaciones en el sector del Yuldaima, al sur de la ciudad. Así como caídas de ramas y de árboles, en sectores como Las Delicias y la Urbanización La Esperanza, en la comuna Seis, y en la calle 36 con avenida Ambalá”, destacó Jean Pineda, director de Bomberos.

Es de resaltar, que no hubo daños locativos ni personas lesionadas, tras dichas situaciones. Sin embargo, la movilidad vehicular fue afectada por la caída de elementos vegetales en varios sectores.

Asimismo, un árbol que cayó en el barrio Las Delicias provocó la suspensión de la energía eléctrica en el sector, la cual fue restablecida en pocas horas. Se recuerda a la ciudadanía, realizar cualquier reporte de las emergencias a las líneas 119 y 123.