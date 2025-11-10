En sicariatos aislados asesinaron a dos hombres en el norte del Tolima

Tolima

Durante el más reciente fin de semana se registraron dos homicidios en el norte del Tolima bajo la modalidad de sicariato. El primero ocurrió el sábado 8 de noviembre hacia las 5:30 de la tarde, en el barrio Las Brisas del municipio de Lérida.

Según el reporte del mayor Miguel Ángel Arce, comandante (e) del Distrito de Policía de Lérida, en este sector fue atacado con arma de fuego un hombre de 31 años de edad, aún sin identificar, quien perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas.

“A esta hora el hecho es materia de investigación por parte de un equipo especial de policía judicial. Invitamos a la comunidad a aportar información que permita ubicar y capturar a los responsables”, señaló el mayor Arce.

El segundo hecho se registró el domingo 9 de noviembre, hacia las 3:40 de la tarde, en el sector conocido como La Cocina, del municipio de Fresno, donde sicarios atacaron con arma de fuego a un joven de 25 años, identificado como Edward Martínez Navarro.

“Fue trasladado al hospital de dicha población, donde momentos después perdió la vida debido a la gravedad de las heridas”, indicó el mayor Anderson Velásquez, comandante del Distrito de Policía de Honda.

En los últimos días, las autoridades revelaron que el reciente aumento de homicidios en el norte del Tolima estaría relacionado con la disputa entre dos bandas delincuenciales que se enfrentan por el control del tráfico de estupefacientes en la zona.