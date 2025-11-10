En El Recreo pidieron control a parrillero hombre: “los atracos siempre son en moto”

El Decreto 2161 del 24 de octubre de 2025, ratificó la restricción al parrillero hombre en 10 barrios de Cartagena.

Una de esas comunidades es El Recreo, al sur de la ciudad, donde sus habitantes aseguran que los atracos son protagonizados principalmente por sujetos que infringen la medida para despojar a las personas de sus pertenencias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el hecho más reciente que fue viral en redes sociales, se observa a cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas asaltando en un establecimiento comercial, generando incluso una reacción del propio alcalde Dumek Turbay.

“Los atracos han aumentado pese a la restricción del parrillero; como se observa en los videos ya no es una moto, son dos y tres que acechan. Ya no les importan las cámaras porque los vecinos salen y ellos siguen haciendo sus fechorías como si nada. Estamos asustados porque este es un barrio muy tranquilo, queremos que haya controles y que se mantengan en el tiempo”, aseguró Sofía Herrera, residente de El Recreo.

La comunidad insistió en un trabajo articulado de las entidades distritales, para recuperar una percepción de seguridad que poco a poco ya estaba mejorando.