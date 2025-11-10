Docentes del Catatumbo perderán la bonificación por zona de difícil acceso desde 2026

Norte de Santander.

Preocupación y malestar ha generado entre los maestros del Catatumbo la decisión de la Secretaría de Educación Departamental de excluir a varios municipios de la zona de difícil acceso, lo que significa que a partir de 2026 dejarán de recibir la bonificación del 15 % que durante los últimos seis años había funcionado como un incentivo para los docentes que trabajan en las zonas más apartadas y afectadas por la violencia.

Así lo advirtió Orielso Torrado, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Norte de Santander, quien explicó en Caracol Radio que la resolución 219 del 31 de octubre dejó por fuera a los municipios de Hacarí, El Tarra y San Calixto, pese a ser territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.

“Es lamentable que se haya tomado esta decisión, porque estos docentes vienen laborando en municipios PDET del Catatumbo y desde hace seis o siete años reciben esta bonificación como un estímulo para seguir en la zona. No entendemos cómo, de un momento a otro, quedan excluidos”, afirmó Torrado.

El dirigente recordó que este beneficio, que no proviene de recursos departamentales sino de la Nación, se había otorgado no solo por las condiciones de transporte o acceso, sino principalmente por el riesgo que enfrentan los maestros en zonas de orden público crítico. “Se tuvo en cuenta la constante violencia, el peligro en el que viven los docentes, y no el transporte. Por eso es absurdo que ahora se desconozca ese contexto”, señaló.

Según Torrado, alrededor de 400 o 500 docentes de estos tres municipios serían los directamente afectados.

“Si esto no se revisa detenidamente, el año entrante quedarían por fuera de este estímulo que da el gobierno nacional, y eso podría generar traslados masivos, porque esta bonificación representa una ayuda significativa para los maestros que deciden quedarse en la región”, dijo.

Torrado explicó que la decisión fue tomada de manera unilateral por la Secretaría de Educación Departamental, sin concertación con los sindicatos ni con las comunidades educativas.

“El llamado que hacemos es a los rectores y docentes de las instituciones afectadas para que soliciten formalmente al gobernador una revisión de esta medida. Aquí no se puede aplicar un criterio técnico de transporte cuando lo que define la dificultad es la violencia y el riesgo permanente”, enfatizó.

Agregó que, además de pedir la reincorporación de los municipios excluidos, la CUT insistirá en que el beneficio se extienda a otros territorios PDET como El Carmen, Tibú y Sardinata, donde la situación de orden público es igual o incluso más compleja.