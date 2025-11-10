Corte confirma condena de 35 años de prisión contra bombero que mando matar a su mamá en el Tolima

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 35 años de prisión en contra del bombero voluntario, Gustavo Tapia Mellao, tras encontrarlo culpable del homicidio agravado de su madre, Consuelo Mellao Trujillo en el 2016 en el Guamo, Tolima.

Esta decisión pone fin a una compleja batalla judicial que inició con una absolución en primera instancia y culminó con la ratificación de la responsabilidad penal del acusado.

“La Sala, se probó más allá de toda duda que el procesado con pleno conocimiento, buscó a una persona que estuviera dispuesta a matar y al tener confirmada su participación, lo instigó para que cometiera el delito ofreciéndole dinero", indica la sentencia.

En conclusión, la Corte encontró que el testimonio del sicario César Tulio Herrera Hernández, autor material del hecho y compañero del acusado, fue suficiente para probar la responsabilidad de Tapia Mellao, quien le pagó 2 millones de pesos para asesinar a su mamá.

Los elementos que sirvieron como soporte corroborativo fueron diversos y cruciales. Estos incluyeron la demostración de una relación previa y el acuerdo de pago entre Tapia Mellao y el autor material, así como los actos posteriores de cobro por parte de este último.

“Arnulfo Bacca y Shirley Pachón, que también trabajaban en la estación de bomberos, manifestaron que César Tulio y GUSTAVO ADOLFO conversaban en sus tiempos libres y se reunían en distintas áreas como la cocina, la obra, el salón social y los dormitorios, tal como se corroboró con los videos incorporados al proceso con el investigador Edwar Alexander Rocha Pérez, donde se puede ver al acusado y a Herrera Hernández dialogando", indicó.

Estos indicios indirectos fueron considerados por la Sala como suficientes para darle credibilidad y solidez a la versión incriminatoria entregada por Herrera Hernández.

Minuto a minuto de los hechos

El 5 de agosto de 2016, aproximadamente a las 6 p.m., en el barrio El Libertador del municipio del Guamo, Tolima, César Tulio Herrera Hernández ingresó a la residencia de la señora Consuelo Mellao Trujillo y la hirió en el cuello con un cuchillo.

La señora Consuelo fue trasladada al Hospital San Rafael del Espinal, no obstante debido a la gravedad de las lesiones y que había perdido mucha sangre, falleció.

Realizadas las labores de investigación, se capturó a Herrera Hernández, como autor material de los hechos. Posteriormente, este hombre, en entrevista con la Fiscalía confesó que el bombero voluntario Gustavo Adolfo Tapia, hijo de la señora Consuelo, le ofreció dos millones de pesos y una motocicleta como parte de pago por cometer el asesinato.