Alias Cáizamo del Clan del Golfo sería el responsable del asesinato de los dos policías en Betulia

Beytulia- Antioquia

El comandante de la policía Antioquia, coronel Oscar Rico Guzmán, entregó nuevos detalles del ataque criminal del que fueron víctimas dos policías en el corregimiento de Altamira que le costó la vida a los subintendentes Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda.

El oficial manifestó que el Clan del Golfo sería el responsable de este doble crimen que enluta a dos familias y a la misma institucional; por ello, luego de las investigaciones desplegadas, de inmediato se ha logrado establecer la persona que estaría detrás de este hecho violento. No se descarta una retaliación por un reciente golpe de la policía a ese grupo en el corregimiento de Altamira, municipio de Betulia, donde se captura a alias “Diomedes”.

“Lo que tenemos por el momento es que esa persona es el dinamizador y ejecutor del hecho criminal de acuerdo con las labores de inteligencia que se han recolectado hasta el momento. Alias Cáizamo es una persona que habría llegado recientemente a esta zona del departamento y con la intención de llevar a cabo actividades de ataques contra la fuerza pública”.

Además, agregó que se investiga si este criminal hubiera llegado a la subregión en un grupo proveniente del Urabá antioqueño o el departamento de Córdoba.

De otro indica que el ataque pudo haberse tratado de un señuelo, ya que inicialmente se había alertado a los uniformados sobre un posible homicidio en la zona, pero era falso.

“Ahí hay una alerta a lo que sucede normalmente en los municipios de un posible caso de homicidio que es dentro del asentamiento urbano atrás de la iglesia; ya se verifica que no hay ningún hecho presentado y dentro de los patrullajes y recorridos que tiene el modelo, estos dos policías fueron vilmente asesinados”.

Recordemos que la gobernación de Antioquia tiene vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien informe sobre la ubicación y captura de los responsables de este crimen.