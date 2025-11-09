Dos policías fueron asesinados en ataque armado en zona rural de Betulia, Antioquia

Betulia, Antioquia

Los subintendentes de la Policía Nacional Edwin Danilo Chamorro Bastidas y Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda fueron asesinados al mediodía de este domingo 9 de noviembre cuando realizaban labores de patrullaje, vigilancia y control en el corregimiento de Altamira, en el municipio de Betulia, suroeste antioqueño.

Aunque los hechos aún están bajo investigación, las autoridades asumen que el ataque podría estar relacionado con las estructuras criminales que mantienen una disputa por el control territorial, como el Clan del Golfo y una comisión del Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Investigaciones y recompensa

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores del ataque, mientras que la Policía informó que se activaron todas las capacidades operativas en coordinación con las autoridades civiles y militares, con el fin de ubicar y judicializar a los responsables.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto violento y expresa un profundo sentimiento de solidaridad con las familias de nuestros uniformados, a quienes acompañaremos de manera integral en este difícil momento”, señaló la institución en un comunicado.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando por la seguridad y la tranquilidad del departamento, mientras avanza la investigación para esclarecer este crimen.