A 40 años de la Tragedia de Armero, renace la esperanza con el Parque Jardín de la Vida

Tolima

Cuarenta años después de la Tragedia de Armero, y más de una década después de la expedición de la Ley de Honores 1632 de 2013, se entregará la primera fase del Parque Jardín de la Vida, un espacio que busca convertir las ruinas en un destino de turismo religioso y de memoria histórica.

De acuerdo con Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima, el jueves 13 de noviembre, en el marco de la conmemoración de los 40 años, se entregarán las obras de intervención que ascendieron a $600 millones, inversión a cargo de la Gobernación del Tolima.

“Esperamos que esta primera etapa sirva para contarle a Colombia y al mundo que donde sucedió la muerte ahora renace la esperanza, la paz, y que el pueblo armero es un pueblo resiliente que, a pesar de tantas dificultades, sigue en ese proceso de sanación para asegurarnos de que lo que allí pasó no vuelva a ocurrir”, manifestó Castro.

La primera fase del parque se concentró especialmente en la reconstrucción de la parroquia San Lorenzo,la cual fue objeto de refacciones que respetaron su estructura original.

“Lo que se hizo allí fue habilitar ese espacio, cuidar cada pedazo de baldosa, cuidar cada pedazo de la memoria, recuperar el púlpito y, desde el punto de vista arquitectónico, tratar de encontrar un elemento que entrelace la naturaleza con la memoria histórica, añadiendo nuevos componentes que nos permitan, con respeto y espiritualidad, un nuevo renacer para Armero”, explicó Castro.

Para la segunda fase, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en cabeza de su director Carlos Carrillo, anunció una inversión de $1.200 millones. Esta etapa prevé la recuperación del parque central y de la estatua dedicada al papa Juan Pablo II.

Finalmente, la tercera etapa, que se espera entregar antes de finalizar 2027, contempla la recuperación de la que fue la vivienda de Omayra Sánchez, lugar en el que reposan sus restos.