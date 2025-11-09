Barranquilla

Sectores sin luz en Barranquilla, Malambo y Sabanalarga este LUNES 10 de noviembre

Según la empresa, se realizarán labores preventivas. Conozca los sectores que estarán sin este servicio.

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este lunes, 10 de noviembre, se realizarán diferentes trabajos en Barranquilla, Sabanalarga y Malambo, de manera preventiva para la mejora del servicio.

Sin luz en Barranquilla:

Se cambiarán bajantes de un transformador en la calle 37 con la carrera 45, en el centro de Barranquilla, entre las 8:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

¿Dónde no habrá luz en Malambo y Sabanalarga?

En la carrera 13 con la calle 25, en el barrio Villa Esther en Malambo se realizarán trabajos menores, entre las 9:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio Santander de Sabanalarga, se ejecutarán labores de poda y cambio de redes en la calle 13 con la carrera 20, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde.

